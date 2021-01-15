ABD'den Comac ve Xiaomi'ye yatırım yasağı

Trump'ın giderayak ABD'den yatırım yasağı getirdiği 9 Çinli şirket arasında uçak üreticisi Comac ve cep telefonu üreticisi Xiaomi de var.

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devredecek Başkan Donald Trump, Çin'e uyguladığı yaptırımlara, giderayak, 9 Çinli şirketi daha ekledi. Çin ordusuyla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle ABD'nin kara listesine alınan Çinli şirketler arasına katılan 9 şirket arasında uçak üreticisi Comac ve cep telefonu üreticisi Xiaomi de var.

Bu şirketler, ABD'li yatırımcıların 11 Kasım 2021 itibarıyla kara listedeki şirketlerden çekilmeye mecbur bırakan yeni yatırım yasağına tabi olacak.

Karar, Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusunun sahip olduğu ya da kontrol ettiği şirketlerin listesini oluşturmasını talep eden 1999 tarihli karara yaptırım gücü katmak isteyen Trump'ın geçen yıl karar listedeki şirketlere yatırımı yasaklayan başkanlık kararnamesine dayanıyor.

Listeyi oluşturmaya bu yıl başlayan Pentagon, şimdiki halde listeye petrol devi CNOOC ve çip üreticisi SMIC dahil 35 şirket aldı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği ve Xiaomi ile Comac yaptırımla ilgili sorulara ilk etapta yanıt vermezken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptırım kararını Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki 'saldırganlığı' iddiasına dayandırdı.

'ABD'nin, uluslararası hukuka uygun şekilde, Çin'e karşı hak iddiasında bulunan Güneydoğu Asyalı devletlerin egemenlik haklarını ve çıkarlarını savunma çabasının yanında olduğunu' söyleyen Pompeo, Washington'ın Çin Komünist Partisi ve donanmasının yetkilileri ile Çin devletinin sahibi olduğu şirketlerle işletmelerin yöneticilerine vize kısıtlaması da uyguladığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Yaptırımlar, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı ileri karakolların büyük ölçekli ıslahından, inşasından veya askerileştirilmesinden sorumlu olan veya bunlara suç ortaklığı yapanlara veya Güneydoğu Asyalı hak iddia eden devletlerin açık deniz kaynaklarına erişimlerini engellemek için baskı uygulayanlara yöneliktir."