ABD, nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarını bir kez daha Ortadoğu semalarına gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarının bu yıl ikinci kez Ortadoğu semalarında caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten sert yanıt geldi.

ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken CENTCOM, Ortadoğu'da nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarıyla bir askeri güç gösterisi gerçekleştirdi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie'nin açıklamasına göre, iki B-52 bombardıman uçağının yer aldığı Ortadoğu semalarındaki uçuş 17 Ocak'ta gerçekleştirildi. Bir önceki uçuş 6 Ocak'ta icra edilirken bu, son 2 ayda bölgede düzenlenen 5. uçuş oldu.

McKenzie, "Stratejik varlıkların kısa süreli olarak konuşlandırılması, bölgedeki savunma politikamızın önemli bir parçası. Böylece hem dostlarımıza hem de potansiyel düşmanlarımıza açık ve tutarlı bir mesaj veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Zarif: Saldırganları vurmaktan çekinmeyeceğiz

CENTCOM'un bu eylemine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten bir yanıt geldi.

Twitter hesabından ABD Devlet Başkanı'nın hesabını etiketleyerek ve CENTCOM'un mesajını paylaşarak bir ileti yazan Zarif, "Eğer B-52H 'Varlık Devriyeleriniz' İran'ı korkutma veya uyarmaya yönelikse, bu milyar dolarları vergi mükelleflerinizin sağlığı için harcamalıydınız. 200 yıldan daha uzun bir süre savaş başlatmamış olsak da, saldırganları vurmaktan çekinmeyeceğiz. Saddam'ı destekleyen 'daimi en iyi arkadaşlarınıza' bir sorun" ifadelerini kullandı.

.@Potus : If your B-52H “Presence Patrols” are meant to intimidate or warn Iran, you should have spent those $billions on your taxpayers' health.



While we have not started a war in over 200 years, we don’t shy from crushing aggressors. Just ask your BFFs who supported Saddam. pic.twitter.com/3OqNVY47dW — Javad Zarif (@JZarif) January 17, 2021

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