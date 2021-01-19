First Lady Melania Trump'tan veda mesajı: Tutkulu olun ama şiddet hiçbir zaman çözüm değil

Beyaz Saray'dan ayrılmalarına saatler kala ABD'lilere son bir mesaj gönderen First Lady Melania Trump, şiddetin hiçbir şeyi çözmeyeceği uyarısı yaptı.

ABD'de First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmalarına kısa süre kala kala veda mesajı yayınladı; Kongre baskınının Başkan Donald Trump yandaşlarınca basılmasına atfen "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir" mesajı verdi.

Melania Trump, 6 dakikalık video mesajında eşinden ziyade asker ailelerine, pandemi yüzünden çok zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına ve uyuşturucu madde istismarı kurbanlarına seslendi.

"Unutulmaz bir 4 yıldı" diyen Melania Trump şu mesajı verdi: "Ne yapıyorsanız tutkuyla yapın. Ama şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın."

A Farewell Message from First Lady Melania Trump pic.twitter.com/WfG1zg2mt4 — Melania Trump (@FLOTUS) January 18, 2021

First Lady olduğunda bir anne olarak hissettiği sorumluluk hissini; cesaretlendirmek, güç vermek ve nezaketin değerlerini öğretmek için kullandığını söyleyen Melania Trump, 'değerlere bağlı kalma, diğer insanlara şefkat gösterme ve iyi alışkanlıklar edinme' çağrısı yaptı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yerel saatle öğlen (TSİ 20.00) yemin etmesi planlanıyor. Normalde yemin töreni öncesinde yeni başkanın eskisini Beyaz Saray'da ziyaret etmesi ve kısa bir görüşme yapması geleneği var. Ancak Trump'ın Biden ile görüşmeyeceğini ve sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılacağını açıklaması bu geleneğin de bozulacağı anlamına geliyor.