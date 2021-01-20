Biden'ın ulusal istihbarat direktörü adayı Haines Rusya'yı suçladı: ABD'deki bölünmeyi derinleştirmeye çalışıyorlar

ABD Senatosu’nda konuşan Avril Haines, "Rusya'nın, bu ülkedeki bölünmeyi daha da derinleştirmek ve bir anlamda aşırılığı teşvik etmek için farklı nüfuz kampanyalarında nasıl farklı yöntemlere başvurduğunu bizzat kendim gördüm" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Haines, Rusya'nın yararlandığı yöntemleri ve neyi kastettiğini açıklamadı.
Hazine Bakanı Adayı Janet Yellen yaptırım rejimini gözden geçirecek
ABD Hazine Bakan Adayı Janet Yellen de Senato'daki konuşmasında, Joe Biden idaresinin yaptırım rejimini gözden geçireceğini söyledi.
Yellen, "Yaptırımların stratejik ve gerektiği şekilde uygulanmasını sağlamak için bu konu üzerinde yoğunlaşacağım" diye konuştu.
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