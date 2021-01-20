Biden'ın ulusal istihbarat direktörü adayı Haines Rusya'yı suçladı: ABD'deki bölünmeyi derinleştirmeye çalışıyorlar

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal istihbarat direktörü adayı Avril Haines, Rusya'nın Amerikan toplumundaki bölünmeyi daha da derinleştirmek ve aşırılığı teşvik etmek için farklı yöntemlerden yararlandığını öne sürdü.

ABD Senatosu’nda konuşan Avril Haines, "Rusya'nın, bu ülkedeki bölünmeyi daha da derinleştirmek ve bir anlamda aşırılığı teşvik etmek için farklı nüfuz kampanyalarında nasıl farklı yöntemlere başvurduğunu bizzat kendim gördüm" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Haines, Rusya'nın yararlandığı yöntemleri ve neyi kastettiğini açıklamadı.

Hazine Bakanı Adayı Janet Yellen yaptırım rejimini gözden geçirecek

ABD Hazine Bakan Adayı Janet Yellen de Senato'daki konuşmasında, Joe Biden idaresinin yaptırım rejimini gözden geçireceğini söyledi.

Yellen, "Yaptırımların stratejik ve gerektiği şekilde uygulanmasını sağlamak için bu konu üzerinde yoğunlaşacağım" diye konuştu.