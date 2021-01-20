Biden'ın ilk gün icraatları, Trump'ın icraatlarını iptal etmek olacak

Bugün yemin ederek resmen ABD Başkanı olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın ekibi, görevdeki ilk icraatların ne olacağıyla ilgili medyaya bilgi verdi. Buna göre Biden, selefi Donald Trump'ın icraatlarının bir çoğunu ilk günden iptal edecek.