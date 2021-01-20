Biden'ın ilk gün icraatları, Trump'ın icraatlarını iptal etmek olacak

ABD'de bugün başkanlık yemini edip göreve başlayacak Joe Biden'ın ekibine göre ilk gün yayımlanacak 17 başkanlık kararnamesinin ve eyleminin içeriği şöyle olacak:
* Donald Trump'ın ilk başkanlık icraatı olan Meksika sınırındaki duvar inşaatını durduracak.
* Müslüman nüfuslu ülkelerden seyahat yasağını sona erdirecek.
* Dünya Sağlık Örgütü üyeliğine geri dönecek.
* BM'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönecek.
* Doğa koruma alanlarında Trump'ın kaldırdığı korumayı yeniden tesis edecek.
* Kovid-19'un yayılmasını engellemek için federal binalarda ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirecek.
* Koronavirüs pandemisi nedeniyle mortgage borçlarını ödeyemeyen milyonlarca kişi için koruma getirilmesi ve ev tahliyelerinin durdurulmasını talep edecek.
* Kongre'ye yasa tasarısı göndererek Trump'ın kaldırdığı göçmenleri koruyan politikaların yeniden yürürlüğe konulmasını ve izinsiz olarak ABD'de yaşayan milyonlarca göçmene yurttaşlık yolunun açılmasını isteyecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)