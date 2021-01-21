New York'ta askeri helikopter düştü: Üç kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletindeki Mendon kasabasında, yerel saatle 18.30'da bir askeri helikopter kaza yaptı.
Yerel basında çıkan haberlerde, kazanın, kasabanın West Bloomfield yolu yakınında meydan geldiği belirtildi.
Acil servis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği bildirilirken, Rochester Havaalanı itfaiye ekiplerinin de yardım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.
Kazada üç kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw— Jack Watson (@JackWatsonTV) January 21, 2021
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