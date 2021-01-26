Porto Riko'da kadına şiddeti önlemek için OHAL ilan edildi: Yeni tedbirler uygulanacak

Porto Riko'da, kadınlara yönelik şiddeti önlemek için olağanüstü hal ilan edildi ve kadın hakları savunucularının yıllardır uygulanmasını istediği tedbirlerden bazıları hayata geçirildi.

Karayip Denizi'nde ABD'ye bağlı, iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da kadına şiddetin gittikçe artmasının ardından yönetimden önlem planı geldi.

2019 yılı rakamlarına göre her hafta ortalama bir kadının şiddet yüzünden öldüğü Porto Riko’da olağanüstü hal ilan edildi ve bu kapsamda yayımlanan bildirgede kadınları korumak için bir dizi tedbirin hayata geçirileceği belirtildi.

Buna göre, istismarcıya yönelik uzaklaştırma kararı aldırmış kadınların korunması ve daha iyi izlenmesi için bir komite kurulacak. Koruma altına alınanlar, cep telefonlarına indirilecek uygulamalarla tehdit ve tehlike anında güvenlik güçlerinden yardım isteyebilecek. Alınacak önlemler kapsamında eşcinseller ve transseksüellerin de korunması sağlanacak.

Bu ayın başlarında yemin ederek göreve başlayan Vali Pedro Pierluisi tarafından yayımlanan bildirgede, kararın 'uzun süredir çok fazla hasara neden olan bir kötülükle' mücadele etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Kurbanların 'sistematik maçoluk, eşitsizlik, ayrımcılık, eğitimsizlik, rehberlik eksikliği ve her şeyden önce eylemsizliğin sonuçlarından muzdarip oldukları' belirtilen bildirgede, 'cinsiyete dayalı şiddet', basmakalıp düşüncelerle başka bir kişiye fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veren davranış olarak tanımlandı.

Ada ülkesindeki bu adım, Angie Noemi Gonzalez isimli bir hemşirenin eşi tarafından öldürülmesi ve adamın bunu itiraf etmesinin ardından geldi.

'Kadınların hayatlarını kurtarmanın ilk adımı'

Kar amacı gütmeyen savunma grupları Proyecto Matria ve Kilometro Cero'nun 2019 raporuna göre, Porto Riko'da her yedi günde bir kadın öldürülüyor.

Adadaki insan hakları örgütleri ve aktivistler, yeni bildirgeyi 'mükemmel bulmadıklarını' ancak kadınların hayatlarını kurtarmanın ilk adımı olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Porto Riko Aile İçi Şiddet Barınma Ağı başkanı Vilmarie Rivera, "Hükümet şiddetin öncelikli olarak ele almamız gereken bir sorun olduğunu kabul etti" dedi ve atılacak daha çok adım olduğunu belirterek, okul müfredatına toplumsal cinsiyet konularının dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sığınma evi Hogar Ruth'un direktörü Lisdel Flores ise "Bugün, üç yıldır talep ettiğimiz OHAL ilanı için savaşan kadınlar için harika bir gün" dedi.