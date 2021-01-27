ABD Merkez Komutanlığı'ndan 'Kobani' mesajı

ABD liderliğinde, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto'nun paylaşımını alıntılayan CENTCOM resmi Twitter hesabı, 26 Ocak'ta 'Kobani'nin Kurtuluş Günü kutlu olsun' şeklinde paylaşımda bulundu.

Marotto'nun alıntılanan tweetinde, "Bugün Kobani'nin Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te IŞİD karşıtı koalisyonun havadan desteklediği Kürt savaşçılar Kobani'yi kurtardı ve IŞİD'in yenilmez olmadığını göstererek stratejik bir kazanım elde etmelerini önledi. Güvenilir ve kabiliyetli bir ortaklığa örnek teşkil ettikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz" yazdı.

​Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Buna karşın başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor.