Amanda Gorman'ın yükselişi devam ediyor: Super Bowl'a katılan ilk şair olacak

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yemin törenine 'Tırmandığımız Tepe' isimli şiirini okuduktan sonra büyük övgü alan ve dünya çapında tanınan şair Amanda Gorman'ın hızlı yükselişi devam ediyor.

Amerikan Futbolu Ligi'nden (NFL) yapılan açıklamada, Gorman'ın 7 Şubat'ta oynanacak 55. Super Bowl'a katılacağı açıklandı.

Gorman, NFL tarafından, koronavirüse karşı ön saflarda verdikleri mücadele için 3 onursal kaptan için şiir okuyacak. Böylece Gorman, Super Bowl etkinliğine katılan ilk şair olacak.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa şehrindeki Raymond James Stadı'nda gerçekleşecek etkinlik canlı yayınlanacak.

The @NFL has named three community leaders as honorary Super Bowl captains, and @TheAmandaGorman will be performing an original poem in their honor.



First on @CBSThisMorning, @BojorquezCBS spoke with Suzie Dorner, Trimaine Davis & James Martin ahead of the big game. #SB55 🏈 pic.twitter.com/Y5E0mD1fFJ — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 27, 2021

​NFL'nin seçtiği onursal kaptanlar arasında ise siyah öğrencilerin eğitim hayatındaki dezavantajlarıyla ilgili akademik çalışmalar yapan öğretmen Trimaine Davis, büyükanne ve büyükbabasını koronavirüs nedeniyle kaybeden hemşire Suzie Dorner ve emekli deniz subayı James Martin yer alıyor. Üçlü, lig başlamadan önce yazı tura atışı gerçekleştirecek.

Ulusal Futbol Ligi Komiseri Roger Goodell, "Hayatımızın bu inanılmaz derecede zorlu döneminde, Trimaine, Suzie ve James, her biri kendi yöntemleriyle liderliğin özünü örneklediler. Onlara minnettarız ve Super Bowl'da hikayelerini paylaşmaktan ve onları tanımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Modellik anlaşması, başkanlık hayali

Biden'ın yemin törenindaki performansının ardından çok konuşulan Gorman, ayrıca, Kate Moss ve Gisele Bündchen gibi isimlerin de çalıştığı dünyanın en büyük modellik ajanslarından IMG Models ile anlaşma imzalamıştı. Ellen DeGeneres'in programına katılan Gorman, burada ise gelecekte başka bir göreve başlama töreninde bu kez başkan olarak bulunmayı umduğunu söylemişti.

Instagram'da takipçi sayısı bir günde 2 milyondan fazla arttı

Gorman, yemin töreninde okuduğu şiir sonrası çok konuşulmuş ve Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2.2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1.1 milyona çıkmıştı. Twitter'da binlerce kişi, küçükken konuşma engelli olduğunu söyleyen Gorman'ın performansına övgü yağdırmıştı.

ABD'de daha önceden John F. Kennedy, Bill Clinton ve Barack Obama'nın yemin törenlerinde de şairler şiir okumuştu. Gorman, Biden'ın yemin töreninde şiir okuyarak geçmişte Amerikan başkanlarının yemin törenlerinde şiirlerini okuyan Robert Frost, Maya Angelou ve Elizabeth Alexander gibi şairlerin de arasına katılmış oldu.

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, yemin töreninde okuduğu şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bekar bir anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyordu.