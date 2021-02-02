Michelle Obama'dan 'mini Obama çiftine' övgü

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in 20 Ocak'taki yemin töreninde, selef Barack Obama ve eşi Michelle'in giydiği kıyafetlerin benzerini üstlerine geçirip kamera karşısına geçen iki çocuk Obama çiftinden tam not aldı.
3 yaşındaki Ryleigh Madison ve 4 yaşındaki Zayden Lowe, kendilerini Barack- Michelle Obama çiftinin yemin törenindeki haline benzetip çektirdiği fotoğraflar, Instagram'da yaklaşık 15 bin beğeni topladı. Sosyal medyadaki bu ilgi kendisine de ulaşan Michelle Obama da çocukların fotoğraflarını paylaştı.
Ryleigh & Zayden, you nailed it! 😍💕— Michelle Obama (@MichelleObama) February 1, 2021
📷: its_allry on IG pic.twitter.com/82jMswh3Lk
Michelle Obama'nın yemin töreninde giydiği kıyafet 36 yaşındaki siyah tasarımcı Sergio Hudson'a ait. Eski First Lady'nin stil danışmanı Meredith Koop, neden o kıyafeti seçtiklerini Instagram hesabında paylaşmıştı: "Aslına bakarsanız bu kıyafetle vermek istediğim mesaj, kıyafeti giyen kadınla ilgili. I kadın, o kadının size ve Amerika'ya ne ifade ettiğiyle ilgili."
Başkan Yardımcısı Harris de Hudson imzalı bir kıyafet giymişti.
📷: Justice Sonia Sotomayor administered the oath of office to Vice President Kamala Harris https://t.co/HDsfZPAMGO pic.twitter.com/ioPX3Ay9dx— Bloomberg (@business) January 20, 2021
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