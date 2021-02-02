Michelle Obama'dan 'mini Obama çiftine' övgü

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yemin törenindeki kareleri, iki çocuk tarafından yeniden canlandırıldı. Michelle Obama da çocukların kendilerine benzediği bu fotoğrafları paylaşarak beğenisini dile getirdi.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in 20 Ocak'taki yemin töreninde, selef Barack Obama ve eşi Michelle'in giydiği kıyafetlerin benzerini üstlerine geçirip kamera karşısına geçen iki çocuk Obama çiftinden tam not aldı.

3 yaşındaki Ryleigh Madison ve 4 yaşındaki Zayden Lowe, kendilerini Barack- Michelle Obama çiftinin yemin törenindeki haline benzetip çektirdiği fotoğraflar, Instagram'da yaklaşık 15 bin beğeni topladı. Sosyal medyadaki bu ilgi kendisine de ulaşan Michelle Obama da çocukların fotoğraflarını paylaştı.

Ryleigh & Zayden, you nailed it! 😍💕



📷: its_allry on IG pic.twitter.com/82jMswh3Lk — Michelle Obama (@MichelleObama) February 1, 2021

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Ryleigh'in teyzesi Zoe Hampton, "Michelle Obama'nın çocukların fotoğraflarını paylaşması bir onur çünkü Ryleigh'nin imrenmesine değer bir insan. Uzun süredir kamera karşısına geçmemişti. O yüzden kendisini ve kıyafetini gördüğümüzde bayıldık. Annem de bu fotoğraf fikrinin harika olacağını düşündü. Ryleigh giyinip fotoğraf çektirmeye bayılıyor" dedi.

Michelle Obama'nın yemin töreninde giydiği kıyafet 36 yaşındaki siyah tasarımcı Sergio Hudson'a ait. Eski First Lady'nin stil danışmanı Meredith Koop, neden o kıyafeti seçtiklerini Instagram hesabında paylaşmıştı: "Aslına bakarsanız bu kıyafetle vermek istediğim mesaj, kıyafeti giyen kadınla ilgili. I kadın, o kadının size ve Amerika'ya ne ifade ettiğiyle ilgili."

Başkan Yardımcısı Harris de Hudson imzalı bir kıyafet giymişti.

📷: Justice Sonia Sotomayor administered the oath of office to Vice President Kamala Harris https://t.co/HDsfZPAMGO pic.twitter.com/ioPX3Ay9dx — Bloomberg (@business) January 20, 2021

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