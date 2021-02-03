Kongre saldırı sırasında Afganistan-Irak'ta savaşmış eski kadın askeri öldüren polise suçlama yöneltilmemesi tavsiyesi

WSJ, ABD Kongresi baskınında binaya giren 'Afganistan-Irak gazisi' Ashli Babbitt'in öldürülmesiyle ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmada ön kararın, ateş açan polis memuru hakkında herhangi bir suçlamada bulunmamak yönünde olduğunu yazdı. Nihai kararı, Adalet Bakanlığı verecek.

ABD'de seçim yenilgisini kabul etmeyen 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'taki mitinginin ardından taraftarlarının Kongre'ye saldırması sırasında biri polis beş kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmalara dair bazı bilgiler basına sızdı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan konudan haberdar kaynaklar, Kongre binasına giren kadın eylemci Ashli Babbitt'in bir polis memurunun ateş açması sonucu öldürülmesiyle ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmada ön kararın, memur hakkında herhangi bir suçlamada bulunmamak yönünde olduğunu söyledi.

The officer, a lieutenant, was essentially serving as a potential last line of defense between the rioters and members of Congress, thus providing some justification for his actions...the people said.

https://t.co/ONDthCWxLE — Erik Larson (@eelarson) February 2, 2021

Kadın eylemci, Temsilciler Meclisi katına doğrudan erişimi olan Meclis Başkanlığı Lobisi'ne açılan ve camları kırılan barikatlı kapıdan geçmeye çalışırken vurulmuştu.

Babbitt (35), 2004-2016 arasında ABD Hava Kuvvetleri ve Hava Ulusal Muhafızlarında üst düzey görev yapmış, bu kapsamda en az iki kez Afganistan ve Irak'ta görev almış, daha sonra Kuveyt ve Katar'a konuşlandırılmıştı.

Sosyal medya hesaplarında 45. Başkan'a destek sunup Trump'ın 3 Kasım 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'nin çok geniş çaplı hile yaptığına dair kanıtlanmamış iddialarını ve Trump yanlısı aşırı sağcı QAnon örgütünün komplo teorilerini paylaşan Babbitt, ölüm gününden önce Trump'ın 'Hırsızlığı Durdur' mitingine katılacağını bildirip şöyle yazmıştı:

"Hiçbir şey bizi durduramaz. Durdurmaya uğraşabilir ve uğraşabilirler, ama fırtına geldi ve 24 saatten kısa süre içinde Washington DC'ye iniyor."

Başkanlık seçimini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını tescil etme oturumundaki Kongre'yi basan on binlerce kişi arasında yer alan Babbitt'i vuran polis hemen izne çıkarılmış, kadın eylemcinin öldürülmesiyle yurttaşlık haklarının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma açılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı soruşturmayla ilgili açıklamasında polisin öldürücü güç kullandığı her vakada işletilen rutin prosedürleri uyguladığını, Washington Metropolitan Polis Teşkilatı'nın ateş açma olayını incelediğini duyurdu. Polis soruşturmacıları da önincelemede memura suçlama yöneltilmesine gerek olmadığı sonucuna vardı. Ancak bu konuda nihai kararı Adalet Bakanlığı yetkilileri verecek. Saldırıyla ilgili daha geniş çaplı soruşturmayı yürüten Washington DC'deki savcılık, 150'den fazla sanık hakkında yargı süreci başlattı.

Haberle ilgili ilk etapta Adalet Bakanlığı sözcüsünün değerlendirme vermediğini aktaran WSJ, polis memuruna suçlama yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararı bakanlığın en üst düzey yetkililerinin vermesinin beklendiğini, bu yetkililerin henüz konuyla ilgili bilgilendirme almadığını yazdı.