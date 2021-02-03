Kayıt
15:44 03 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD-Kongre-protesto sonrası

    Kongre saldırı sırasında Afganistan-Irak'ta savaşmış eski kadın askeri öldüren polise suçlama yöneltilmemesi tavsiyesi

    © REUTERS / STEPHANIE KEITH
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043529149_0:210:3072:1938_1200x675_80_0_0_1e676124c6cbcd503a538f5b7d68775a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202102031043723230-kongre-saldiri-sirasinda-afganistan-irakta-savasmis-eski-kadin-askeri-olduren-polise-suclama/

    WSJ, ABD Kongresi baskınında binaya giren 'Afganistan-Irak gazisi' Ashli Babbitt'in öldürülmesiyle ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmada ön kararın, ateş açan polis memuru hakkında herhangi bir suçlamada bulunmamak yönünde olduğunu yazdı. Nihai kararı, Adalet Bakanlığı verecek.

    ABD'de seçim yenilgisini kabul etmeyen 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'taki mitinginin ardından taraftarlarının Kongre'ye saldırması sırasında biri polis beş kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmalara dair bazı bilgiler basına sızdı.

    The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan konudan haberdar kaynaklar, Kongre binasına giren kadın eylemci Ashli Babbitt'in bir polis memurunun ateş açması sonucu öldürülmesiyle ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmada ön kararın, memur hakkında herhangi bir suçlamada bulunmamak yönünde olduğunu söyledi.

    Kadın eylemci, Temsilciler Meclisi katına doğrudan erişimi olan Meclis Başkanlığı Lobisi'ne açılan ve camları kırılan barikatlı kapıdan geçmeye çalışırken vurulmuştu.

    Babbitt (35), 2004-2016 arasında ABD Hava Kuvvetleri ve Hava Ulusal Muhafızlarında üst düzey görev yapmış, bu kapsamda en az iki kez Afganistan ve Irak'ta görev almış, daha sonra Kuveyt ve Katar'a konuşlandırılmıştı.

    Sosyal medya hesaplarında 45. Başkan'a destek sunup Trump'ın 3 Kasım 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'nin çok geniş çaplı hile yaptığına dair kanıtlanmamış iddialarını ve Trump yanlısı aşırı sağcı QAnon örgütünün komplo teorilerini paylaşan Babbitt, ölüm gününden önce Trump'ın 'Hırsızlığı Durdur' mitingine katılacağını bildirip şöyle yazmıştı:

    "Hiçbir şey bizi durduramaz. Durdurmaya uğraşabilir ve uğraşabilirler, ama fırtına geldi ve 24 saatten kısa süre içinde Washington DC'ye iniyor."

    Başkanlık seçimini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını tescil etme oturumundaki Kongre'yi basan on binlerce kişi arasında yer alan Babbitt'i vuran polis hemen izne çıkarılmış, kadın eylemcinin öldürülmesiyle yurttaşlık haklarının ihlal edilip edilmediğine dair soruşturma açılmıştı.

    ABD Adalet Bakanlığı soruşturmayla ilgili açıklamasında polisin öldürücü güç kullandığı her vakada işletilen rutin prosedürleri uyguladığını, Washington Metropolitan Polis Teşkilatı'nın ateş açma olayını incelediğini duyurdu. Polis soruşturmacıları da önincelemede memura suçlama yöneltilmesine gerek olmadığı sonucuna vardı. Ancak bu konuda nihai kararı Adalet Bakanlığı yetkilileri verecek. Saldırıyla ilgili daha geniş çaplı soruşturmayı yürüten Washington DC'deki savcılık, 150'den fazla sanık hakkında yargı süreci başlattı.

    Haberle ilgili ilk etapta Adalet Bakanlığı sözcüsünün değerlendirme vermediğini aktaran WSJ, polis memuruna suçlama yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararı bakanlığın en üst düzey yetkililerinin vermesinin beklendiğini, bu yetkililerin henüz konuyla ilgili bilgilendirme almadığını yazdı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Yarışmasının Ana Ödülünü kazanan Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev'in çalışmalarından biri
    2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet