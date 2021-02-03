Kanada, Proud Boys’u 'terörist grup' olarak tanımlayan ilk ülke oldu

Kanada, Proud Boys’u neo-faşist terörist grup olarak nitelendiren ilk ülke oldu. Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kongre binasında yaşanan olaylarda kilit rol aldığı iddia edilen 2016’da kurulan tamamı erkeklerden oluşmuş aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tavırlarıyla bilinen bir grup olan Proud Boys neo-faşist bir örgüt olarak nitelendirilerek, ayaklanmada çok önemli bir rol aldıkları aktarıldı.

Federal hükümet, Proud Boys haricindeki 13 diğer grubu da Ceza Kanunu'nun terörist varlıklar listesine ekledi. Bu gruplarla bağlantılı kişilere cezai yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Karara göre, bu gruplara katılan veya bu gruplarla bağlantılı olan kişiler için bir dizi yasal ve mali uygulama getirilecek.

'Aşırılık yanlısı gruplar hakkında sürekli olarak istihbarat topluyoruz'

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair ise yaptığı açıklamada, bu aşırılık yanlısı gruplar nedeni ile Kanadalılar için endişelerini dile getirdi. Blair, "Kanada'ya girmek isteyen herhangi biri, listedeki bir grupla ilişkili olduğu tespit edilirse ülkeye girmesine izin verilmeyebilir" dedi.

Terörist faaliyetlerde bulunmak için seyahat etme tehdidi oluşturduğu düşünülen herkesin pasaportunun iptal edilebileceğini ifade eden Blair, Kanada ulusal güvenlik yetkililerinin 'beyaz üstünlükçü' ve diğer aşırılık yanlısı nefret grupları hakkında sürekli olarak istihbarat topladıklarını da sözlerine ekledi.