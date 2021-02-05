ABD Kaliforniya'da bulunan bir restorana gelen bir müşteri, maske takmadığı için restoranı terk etmesi istenince yanındaki silahı çalışanlara doğrultarak tavukları çaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Pasadena'da ilginç bir soygun gerçekleştirildi.

Roscoe's House of Chicken & Waffles isimli restoranda yaşanan olayda, maske takmadığı için restoranı terk etmesi istenen bir kişinin aniden silah çekerek tavukları çaldığı öğrenildi.

Restoranda aşçı olarak çalışan Robert Gonzales, yerel medyaya yaptığı açıklamada soyguncunun 'kesinlikle paranın peşinde olmadığını' söyledi:

"Adam 'Bütün tavukları çantaya doldur' dedi. Tavuklarımızın iyi olduğunu biliyorum, ancak bu kadarını beklemiyordum" dedi.

Gonzales, soyguncunun hazırda bulunan birkaç paket siparişi alarak kaçtığını açıkladı.

Polis ise, tavuk soyguncusunu yakalama çalışmalarına devam ediyor. Pasadena güvenlik yetkilileri ise, soygunda kimsenin yaralanmadığını ve çalınan tek şeyin yemek olduğunu söyledi.

Maskesi olmadığı için restorana alınmayınca silah çekti: 'Bütün tavukları çantaya doldur' https://t.co/X60ppXBzvY pic.twitter.com/c5Wj9Hl5E4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 5, 2021

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