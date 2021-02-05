'Kongre şamanı' Virginia Hapishanesi'ne taşındı

Kongre Binası baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley’in avukatı Albert Watkins, Washington'daki hapishanede organik yiyecek servisi yapılmadığı için müvekkilinin 9 gün yemek yemediğini iddia etti.

Ardından Chansley, Virginia’daki Alexandria Hapishanesine transfer edildi.

Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Virginia’daki Alexandria Hapishanesi görevlilerine, Chansley’e özel diyet için gerekli imkanların sağlanmasını emretti.

Kongre'deki görüntüsüyle akıllara kazınan Chansley'in, burada çekilen sabıka kaydı fotoğrafı da şaşkınlık yarattı.

Mugshot of 'QAnon Shaman' as he's moved to jail after nine-day hunger strike https://t.co/5Rqu5TzVya — The US Sun (@TheSunUS) February 5, 2021

ABD Federal Polisi, yargıca Chansley'in taşınma isteğini iletmişti

Avukat Watkins, yargıca, Chansley'in geçen hafta Arizona'dan Washington'a nakledilmesinden bu yana 20 kilo verdiğini söylemişti.

Watkins, yaptığı açıklamada, "Kendini 'QAnon Şamanı' olarak adlandıran Chansley, organik yiyecek yemeyi şamanik inanç sisteminin ve yaşam tarzının bir parçası olarak görüyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Polisi, Yargıç Lamberth’e, Columbia Bölgesi Ceza İnfaz Kurumunun organik gıdayla beslenme kararını yerine getiremeyeceğini, bu sebeple Chansley'in taşınması isteğini söylemişti.

Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Mahkeme kayıtlarında Chansley, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta D.C.'ye gelmesi talebi üzerine Kongre Binası'na geldiğini söylemişti.

FBI, tam ismi Jacob Anthony Angeli Chansley olan 'şamanı' isyan sırasında çekilen ilginç görüntülerinden teşhis etmişti. Chansley, elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyarak Kongre Binası'nın içine girip, Senato kürsüsüne oturmuştu. Yetkililer, Chansley’in Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.