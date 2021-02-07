Kris Jenner'ı 'cinsel saldırıyla' suçlayan eski koruması: Cinsel organımı avuçladı

Kardashian ailesinin yanında 2017 ile 2018 yılları arasında özel koruması olarak çalışan Marc McWilliams, Kim Kardeshian'ın annesi Kris Jenner'ı cinsel saldırıyla suçlayarak dava açtı.

Kim Kardashian'ın annesi, eski model Kris Jenner'ın bir dönem özel koruması olarak görev yapan Marc McWilliams isimli eski rapçi, Jenner'a 3 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Kris Jenner'ın 'defalarca ve sık sık vücuduyla yakın fiziksel temasa geçmesine neden olduğunu' iddia eden McWilliams'ın açtığı davaya ilişkin bu hafta ortaya çıkan yeni iddialara göre, 44 yaşındaki McWilliams, 65 yaşındaki Jenner'ın 22 Ekim 2017 tarihinde kendisinden ön yolcu koltuğuna oturmasını istedi. McWilliams'ın avukatı Sean Novak, Jenner'ın "davacıya çapkın ve açıkça cinsel nitelikte yorumlar yapmaya başladı” dedi.

Novak'ın sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Jenner hiçbir uyarıda bulunmadan sağ elini McWilliams'in sol üst uyluğuna ve kasık bölgesine açıkça cinsel açıdan saldırgan bir şekilde yerleştirdi. Daha sonra McWilliams'i okşarken sağ elini üst, iç sol uyluk ve kasıklarını yukarı doğru hareket ettirdi. Jenner'ın sağ eli iç kasık ve genital bölge ile temas etti ve davacı şoke olarak ve rencide edilmiş hissetti. Jenner’in söz konusu davetsiz cinsel eylemlerini içeren olay, McWilliams'ın fiziksel ve zihinsel ağrı, hastalık, uyku kaybı, depresyon ve diğer sağlık sorunlarına maruz kalmasına neden oldu."

Daily Mail'e yaptığı açıklamada Jenner'ın avukatı Michael Rhodes iddiaları yalanlayarak, müvekkilinin henüz davaya ilişkin resmi bir bildirim almadığını bildirdi. Rhodes, Jenner hakkındaki iddiaların 'yalnızca yanlış ve skandal olmakla kalmayıp, Jenner'ı aynı zamanda bir anlaşma yoluyla sessizliğe zorlamak için tasarlanmış göründüğünü' iddia etti.

Daha önce Jenner'ın avukatı Marty Singer, McWilliams'ın mesai saatlerinde araçta uyuduğu gerekçesiyle güvenlik şirketi tarafından işinden kovulduğunu açıklamıştı.