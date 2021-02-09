ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Golan tepeleri İsrail'in güvenliği için çok önemli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Golan tepelerinin İsrail'in ulusal güvenliği için önemini vurgulayan bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Suriye'de Esad iktidarda olduğu sürece ve İran Suriye'de olduğu sürece Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli" dedi. Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

CNN televizyonunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Bu sorunun yasal boyutunu bir kenara bırakacak olursak, Suriye'de Esad iktidarda olduğu sürece, İran Suriye'de olduğu sürece Golan tepeleri İsrail için önemini koruyacaktır. İran destekli milisler, Esad'in kendisi, tüm bunlar İsrail için önemli bir güvenlik tehdididir. Burada, Golan'ın prtatikte İsrail tarafından kontrol edilmesi önemlidir" açıklamsında bulundu.

İsrail egemenliğinin Golan üzerinde tanınmasına ilişkin yasa boyutunun başka bir konu olduğunu ifade eden Blinken, "Suriye'de işler değişirse buna da ayrıca bakarız ancak şu anda o noktadan çok uzağız" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan bir Başkanlık İlanı yayınlamıştı.