Metallica'nın eski bassçısı Cliff Burton anılacak: 24 yaşında hayatını kaybetmişti

Cliff Burton'u anma töreni, TSİ 18.00’da GomezGrip isimli kullanıcının Twitch hesabından yapılanacak olan yayında gerçekleşecek. Anmaya, Burton’un müzik kariyerinden arkadaşları yer alacak. Özel yayına katılması beklenen isimler arasında Metallica üyelerinin yan projesi Spastik Children’ın vokali Fred Cotton ve gitaristi James McDaniel, Metal Church gitaristi John Marshall, Vio-lence’ın vokalisti Sean Killian ve Metallica’nın ilk iki albümünü yayınlayan plak şirketi Megaforce Records’un eski yöneticilerinden Metal Maria katılacak.

Twitch yayınının yapılacağı tarih olan 10 Şubat hem Cliff Burton’un 59. doğum günü hem de ABD’nin California eyaletine bağlı olan Alameda kasabasında Cliff Burton Günü olma özelliğine sahip. Metallica hayranları tarafından, 6 Şubat 2018 tarihinde Alameda Kasabası Meclisi'ne sunulan önerge 10 Şubat tarihinin Cliff Burton Günü olarak ilan edilmesini sağlamışlardı.

10 Şubat 1962 tarihinde Alameda’ya bağlı Castro Valley’da doğan Cliff Burton, 27 Eylül 1986’da İsveç'te bir turne sırasında Metallica’nın turne otobüsünün buz üstünde kayarak devrilmesi sonucu 24 yaşında hayatını kaybettmişti.

Metallica’nın ilk üç albümünde bass gitar çalan Burton, grubun hayranları tarafından en sevilen şarkıları arasında yer alan For Whom The Bell Tolls, Fade To Black, Creeping Death ve Master Of Puppets’da imzası bulunmaktadır.