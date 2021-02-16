ABD halkının 3'te 2'si, ülkede 3. bir büyük partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor

Yayınlanan yeni bir ankete göre, ABD halkının yaklaşık üçte ikisi ABD'nin üçüncü bir büyük siyasi partiye ihtiyacı olduğunu söylüyor çünkü GOP ve Demokrat Parti, 'Amerikan halkını temsil etmek için çok kötü bir iş yapıyor.'

Geçen pazartesi yayınlanan anket sonuçlarına göre, ABD halkının yüzde 62'si Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin yanında üçüncü bir büyük partiye daha ihtiyaç olduğu görüşünde.

Gallup'un 21 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 50 eyaletin tamamında ve Washington'da yaşayan 906 ABD'li yetişkinin yanıtlarına dayandırdığı araştırmasına göre, bu oran 2003 yılından beri aynı soruya yanıt veren vatandaşlar arasındaki en yüksek oran.

Öte yandan, mevcut büyük partilerin ikisinin de halkın gözünde yüzde 50'nin altında bir olumluluk oranı var. Demokrat Parti, ABD halkının yüzde 48'i tarafından olumlu görülürken, Cumhuriyetçi Parti ise halkın yüzde 37'si tarafından olumlu bulunuyor.

Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğu partilerinin daha muhafazakar olmasını istiyor

Ayrıca, her 10 Cumhuriyetçiden 4'ü, partilerinin eski Başkan Donald Trump'ın görev süresinin bitiminden sonra daha muhafazakar hale gelmesini istediğini belirtirken, yüzde 34'ü partilerinin 'aynı kalmasını' istiyor. Seçmenlerin yüzde 24'ü ise partilerinin 'daha ılımlı olması gerektiği' görüşünde.