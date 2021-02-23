Florida'da 8 Kübalı mülteciyi taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında alabora olan teknedeki 8 Kübalı göçmen, Amerikan Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı. İki haftadan uzun bir süredir denizde bulunduğu aktarılan göçmenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Florida açıklarında içinde 2 hamile kadının da olduğu toplamda 8 göçmenin bulunduğu bot, dev dalgalarla alabora oldu. Olayın gerçekleştiği anlar termal kameralar tarafından kaydedildi.

@MartinFLSheriff released a video Monday of the raft — with 2 pregnant women & 6 men — hit by wave & capsize.



US authorities have stopped more Cuban migrants this fiscal year, which started in Oct, than during the entire 2019-2020 fiscal year. @HatzelVelaWPLG @WPLGLocal10 pic.twitter.com/jkA0QCY9bc — Collin Laverty (@collinlaverty11) February 23, 2021

​Florida Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bir denizcinin uyarısı üzerine Florida'nın 5 mil açığında zor durumdaki 8 metrelik bir tekne tespit edildiği ve bunun üzerine kurtarma operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Göçmenlerin iki haftadan uzun süredir denizde olduğu belirtildi.

Mültecilerin yaşadığı zor anları havadan helikoptere ait termal kameraya anbean yansıdı. Florida Sahil Güvenlik ekipleri, tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan mültecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.