ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, "Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı" dedi.

2014-2018 yılları arasında ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığını yapan emekli Korgeneral Ben Hodges, CNN TÜRK'e konuştu.

Hodges'ın Türkiye ile ABD arasındaki en büyük sorunlardan biri olan Washington'ın YPG'ye desteğiyle ilgili sözleri dikkat çekti:

"Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG, IŞİD ile savaşan en etkili güç kabul ediliyordu. Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip IŞİD'e karşı yeni bir çözüm getirir."

'YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız'

Amerika'nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yoğunlaşması gerektiğini belirten Hodges, "Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek. Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Bizi bu durumdan kurtaracak bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum'

Hodges, Türkiye ve ABD arasındaki S-400 gerilimine de değinerek, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesinin mümkün olduğunu belirtti ve "Bence Türkiye bu konuda kötü bir tercih yaptı. Böyle bir zorunluluk yoktu, başka seçenekler vardı. Talihsiz bir karar. Türkiye'nin S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkartılmasını destekliyorum. Tabii ki Türkiye istediği silah ve savunma sistemini alma hakkına sahip. Ama hiçbirimiz S-400 ve F-35'leri aynı bölgede kullanarak teknoloji kaybetme riskine giremeyiz. Yine de hem teknolojiyi koruyarak hem de birbirimizin kararlarına saygı göstererek bizi bu durumdan kurtaracak bir çıkış yolu olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Hodges ayrıca, ABD'nin S-400'ler konusunda geri adım atmayacağını, ancak Ankara'nın çözüm için Biden hükümetine bir şans tanıması gerektiğini söyledi:

"ABD'nin 'fikrimizi değiştirdik tamam' diyeceğini düşünmüyorum. Bence teknoloji kaybetme riskini ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler bulunmalı. S-400'ler başka görevlerde kullanılabilir, Rusya'ya geri verilebilir, Türkiye'nin füze savunma ihtiyacı farklı bir çözümle giderilebilir. Başka sistemler de mevcut. Asıl olan iki tarafın da dürüst davranması. Müttefikler saygı çerçevesinde hareket etmeli. Ankara'nın Washington'daki yeni hükümete bir şans vermesi Türk müttefiklerimizin çıkarına olabilir."

'İki eski müttefik arasındaki ilişkinin çerçevesini değiştirmeliyiz'

Emekli Korgeneral sözlerini Türkiye-Amerika ilişkisinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini ifade ederek sonlandırdı. Hodges, "Bu zor konularda iş birliği yapabilmemiz için ABD ve Türkiye arasındaki güvenin yeniden tahsis edilmesi şart. Bence Türkiye Amerika 2.0 güncellemesinin vakti geldi. İki eski müttefik arasındaki ilişkinin çerçevesini değiştirmeliyiz" dedi.