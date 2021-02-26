ABD'nin Alabama eyaletinde askeri helikopter düştü

ABD'nin Alabama eyaletindeki Dale County'de yer alan Fort Rucker Hava Üssü yakınında helikopter kazası yaşandı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Dale County'de yer alan Fort Rucker Hava Üssü yakınındaki Hooper Havaalanı'nda bir askeri helikopter düştü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, pilotların sağlık ekipleri tarafından muayene edildiği bilgisi verildi.

Fort Rucker Üssü'nün halkla ilişkiler bürosu direktörü, kaza geçiren helikopterin eğitim amaçlı kullanıldığı ve araçta iki pilotun yer aldığını belirtti.

Kaza neticesinde helikopter hasar alırken, olay yerine inen bir hastane helikopterinin daha sonra kalkış yaparak Alabama'ya bağlı Dothan kenti istikametine uçtuğu kaydedildi.

1942 yılında inşa edilen Fort Rucker Üssü, dünyanın en büyük helikopter üssü olarak öne çıkıyor.

Army Technology'ye göre üs, 1971'den beri Hava kuvvetleri'ne bağlı helikopter pilotlarına eğitim verilmesi amacıyla kullanılıyor.