ABD'de kongre baskınına katılan adamı, 'moron' diye mesaj attığı eski sevgilisi FBI'a ihbar etti

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınına katılan bir Trump destekçisini, olay günü 'moron' diye mesaj attığı eski sevgilisi ele verdi. Eski sevgilisi tarafından FBI'a ihbar edilen adam yakalandı.

Washington D.C.'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskınına katılan Richard Michetti isimli kişi, olay yerinden videolar ve seçimlerin çalındığına dair hakaret içerikli mesajlar attığı eski kız arkadaşı tarafından FBI'a ihbar edilmesinin ardından yakalandı.

İsmi açıklanmayan eski sevgili, Michetti'yi baskının yaşandığı ertesi günü elindeki kanıtları da sunarak FBI'a şikayet etti.

Suç duyurusu dosyasında, Michetti'nin kadına sürekli seçimler hakkında komplo teorileri ve baskın sırasında yaşananları mesajla attığı bilgisi yer alıyor.

Mesajlardan birinde Michette'nin kadına "Seçimlerin çalınmış olduğunu anlamıyorsan gerçek bir moronsun" dediği belirtiliyor.

Kadına attığı mesajlarda "Ne demek istediğini anlıyorum ama demek istediğim, [eski kız arkadaşının adı] seçim hileli ve herkes bunu biliyor" ve "Tek istediğimiz bir soruşturmaydı, hepsi bu. Ve tarihin en büyük başkanlık yarışını, herkesin hile yapmanın ne kadar kolay olduğunu bildiği oy pusulalarını araştırmadılar" gibi ifadeler de yer alıyor.

Dosyada ayrıca, Michette'nin kadına baskın sırasında Kongre binasının içerisinden videolar gönderdiği, olaydan bir gün önce (5 Ocak) ise yaşadığı yer olan Pensilvanya'dan Washington D.C'ye trenle gideceğini söylediği bilgisi de var.

Michette'nin FBI tarafından yayımlanan ve kız arkadaşı tarafından da teyit edilen fotoğrafının ise telefonuna bakarken olması da dikkat çekti.

Elektronik izleme ve kefaletle serbest bırakıldı, yargı süreci devam ediyor

Eski sevgilisinin şikayeti ve sunduğu kanıtların ardından FBI tarafından teşhis edilerek yakalanan Michette, 'kısıtlanmış bir binaya izinsiz girme', 'Kongre Binası'nda şiddet içerikli davranış' ve 'adaleti engelleme' suçlamalarıyla karşı karşıya.

Salı günü Pensilvanya'nın Philadelphia şehrinde çıktığı mahkemede elektronik izleme ve kefaletle serbest bırakıldı.

Yargı süreci devam eden Michette'nin bir sonraki duruşması Pazartesi günü Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşecek.