Dersin bittiğini sanıp Zoom'da mastürbasyon yapan öğretmene ceza verilmeyecek

Gaithersburg ilçesindeki Shady Grove Ortaokulu'nda özel eğitim öğrencileriyle ders yapan Marc Schack, ders bittikten sonra Zoom'dan çıkış yapmadan bilgisayar önünde mastürbasyon yapmaya başladı.

Schack, olayın ardından Zoom'dan çıkış yaptığını sandığını ve kamerasının açık olduğunu farkında olmadığını söyledi. Ancak Schack'in 13 saniyelik görüntüleri tepkilere neden oldu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve okul yönetimi Schack'ı idari izne çıkardı.

Bethesda magazine'inde yer alan habere göre, Schack'e herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Zira polis, davranışın 'Maryland yasalarına göre cezai işlem uygulama seviyesinde olmadığını' söyledi.

'Kasıtlı yapmadım, sapık değilim'

Schack, olayla ilgili FOX 5 kanalına yaptığı açıklamada, "Kasıtlı olarak yapmadım. Videoda olduğuma dair hiçbir fikrim yoktu. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu durumdan oldukça rahatsızım. Kasıtlı olarak veya kötü niyetle hiçbir şey yapmadım. Zarar vermek istemedim çünkü kayıtta olduğumu bile bilmiyordum. Sadece kendi evimin mahremiyetindeydim. Ben sapık ya da onun gibi bir şey değilim" dedi.

Okul Sözcülerinden Gboyinde Onijala ise olayı soruşturmaya devam ettiklerini ve Schack'in soruşturma sürerken idari izinde kalacağını söyledi.