Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Sağlık Bakanlığı'nın adını söylemekte zorlandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dünkü basın toplantısı sırasında, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, iki kez 'Health and Human Services' (ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ifadesini söylemeye çalıştı ama başarısız oldu.

Özür dileyen Psaki, kurumun tam adını söylemekte başarısız olunca kısaltılması olan 'HHS' ile yetindi.

Psaki, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yaptığı dönemde, dünya politikası konularıyla ilgili açıklamalarında yaptığı dil sürçmeleri ve hatalar yüzünden defalarca eleştiri ve alay konusu olmuştu.

Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde de ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başaran Psaki, daha önce ABD Uzay Kuvvetleri ile başkanlık uçağını (Air Force One) karıştırmıştı.