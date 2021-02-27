ABD Kongre binasına yapılan baskın sonrası oluşan hasarın maliyeti açıklandı

ABD Kongre Binası’nda görev yapan mimar Brett Blanton, 6 Ocak baskının yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için en az 30 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

CNN’nin aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi’nde, yaşanan baskın olayının Kongre Binası’nda yol açtığı hasara ilişkin bir oturum düzenlendi. Blanton’un oturuma yolladığı yazılı açıklamasında, Ödenek Komitesi’nin Kongre Binası’nın onarımına 30 milyon dolar ayırdığını bildirdi. Fakat mimar, bu rakamın yetmeyebileceği uyarısında bulundu.

Baskı sırasında, binada camların ve kapıların kırıldığını, biber gazı ve yangın söndürücülerden zararlı kimyasalların tarihi anıt, fresk ve tabloları etkilediğini anlatan Blanton, değerli sanat eserlerine ve heykellere verilen hasarın uzman dokunuşu, temizlik ve koruma gerektireceğini kaydetti.