ABD Temsilciler Meclisi'nin 170 vekilinden Biden yönetimine 'Türkiye'ye baskı uygula' çağrısı

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerden ABD Temsilciler Meclisi'nin 170 mensubu, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdıkları mektupta Biden yönetimini Türkiye'ye dönük politikasını formüle ederken 'tedirgin edici insan hakları meselelerini' ele almaya çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demorkat ve Cumhuriyetçi partilerden 170 vekil tarafından 26 Şubat tarihinde kaleme alınan ve bugün kamuoyuna duyurulan mektupta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye politikasına ilişkin öneriler yer aldı.

NATO müttefiki Türkiye'nin, ABD'nin uzun süredir ortağı olduğuna vurgu yapılan mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ABD ile 'ilişkileri gerdiği' ifade edildi.

Mektupta, "İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak büyük ilgi gördü, fakat Türkiye'de meydana gelen ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de önemli endişe kaynağı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de 'yargının zayıflatıldığı' ve ifade ve basın özgürlüğünün 'törpülendiği' belirtilen mektupta, 'muhalefetin baskı altında tutulduğu' kaydedildi.

Öte yandan mektubun imzacıları arasında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Dışişleri Komisyonu Başkanı Greg Meeks ve komisyonun üst düzey Cumhuriyetçi mensubu Mike McCaul da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ankara ile Washington'un ortak çıkarlarının, farklılıklarından daha ağır bastığını ve Türkiye'nin ABD ile daha iyi bir iş birliği istediğini söylemişti.

Ankara ile Washington arasındaki gerilimin ana başlıkları arasında ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı yer alıyor.