Cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo 'özür diledi'

ABD'de New York Valisi Cuomo, eski danışmanı iki kadının kendisine yönelttiği cinsel taciz suçlamalarından dolayı özür diledi. Cuomo, açıklamasında 'insanlara bireysel hayatlarıyla ilgili şaka yapmayı sevdiğini' ifade etti.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı yazılı açıklamada, "Söylediğim bazı şeylerin istenmeyen bir flört olarak yanlış yorumlandığını kabul ediyorum. Herhangi birinin böyle düşünmesine neden olduğum için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Etrafındaki insanlara 'bireysel hayatlarıyla ilgili şaka yapmayı sevdiğini' belirten Cuomo, ancak pozisyonundan dolayı şimdi daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını kaydetti.

Cuomo, suçlamaların araştırılması için bağımsız inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de 'Medium' adlı blog sitesinde yayınladığı makalede, Vali Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu söylemişti.

Today I am telling my story. I never planned to share the details of my experience working in the Cuomo administration, but I am doing so now in hopes that it may make it easier for others to speak their own truth. https://t.co/n1Lcc6Ac66 — Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) February 24, 2021

New York Times'a (NYT) 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki valinin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu kaydetmişti.