ABD'de yük treni raydan çıktı: 44 vagon birbirine girdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi. Etanol alkol taşıyan bir vagonda da sızıntı meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seyir halinde ilerleyen bir yük treni raydan çıktı. Trenin kuma oturmasının ardından 44 vagon birbirine girdi.

A freight train derailed in the Southern California desert on Wednesday, sending more than 40 rail cars crashing into the sand, authorities said.​ https://t.co/qjnn1fJ2l6 — The Press Democrat (@NorthBayNews) March 4, 2021

​San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada özel bir şirkete ait olduğu belirtilen yük treninin Ludlow'da öğle saatlerinde raylardan çıktığı belirtildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Trenin ait olduğu şirketin sözcüsü Lena Kent ise "İlk raporlar 44 vagonun raydan çıktığını ve etanol alkol taşıyan bir vagonda sızıntı meydana geldiğini gösteriyor" dedi.