ABD'li yönetmen Moore'a göre maske zorunluluğunu kaldıran Teksas aşıyı hak etmiyor

Teksas eyaletinde koronavirüs pandemisi artık sorun olmaktan çıkmış gibi kısıtlamaların kaldırılması, dolayısıyla maske zorunluluğunun da kalmamasını eleştiren ABD'li yönetmen Moore "Değerli aşımıza ihtiyacınız yok. Aşıları maske takarak hayat kurtaran insanlara göndereceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Eski ABD başkanları George W. Bush ve Donald Trump'a sert eleştiriler yönelten, Irak işgalini eleştiren Fahreneit 9/11 belgeseliyle dünya çapında üne kavuşan, okullarda yaşanan katliamları mercek altına alan 2003 tarihli ‘Bowling for Columbine’ (Benim Cici Silahım) belgeseliyle Oscar ödülü kazanan yönetmen Michael Moore, maske zorunluluğu dahil Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına karar veren Teksas eyaletini hedef aldı.

Moore şu ifadeleri kullandı: "Teksas, sizi duyuyoruz. Elektrik şebekemizin parçası olmak istemediniz. Şimdi de maske zorunluluğunu kaldırdınız ve büyük kalabalıklara izin vereceksiniz. Sizi duyuyoruz! KOVID bir aldatmaca! O yüzden değerli aşımıza ihtiyacınız yok. Aşıları maske takarak hayat kurtaran insanlara göndereceğiz."

Texas - we hear you. You didn’t want to be part of our electrical grid. And now you’ve removed your mask mandate & are allowing large crowds to gather. We hear you! COVID is a hoax! So u don’t need our precious vaccine. We’ll send it to ppl who are saving lives by wearing masks. — Michael Moore (@MMFlint) March 3, 2021

​'Teksas'taki yoksul ve renkli insanları (siyah, Latin ve Asya kökenlileri nitelemek için kullanılan bir ifade) aşılamanın yolunu bulmaları gerektiğinin altını çizen Moore, "Bu kararı ben vermedim, Vali verdi" diyen Teksaslılara da "O zaman onu görevden azledin, yerine başkasını getirin. Bıktık artık" sözleriyle seslendi.

Teksas Valisi Greg Abbott önceki gün "Biraz önce Teksas'ta her şeyin yüzde 100 açıldığını ilan ettim, her şeyin. Ayrıca eyalet genelindeki maske yasağını da bitirdim" açıklaması yapmıştı.

2. Yes, we must and will find a way to vaccinate the poor and people of color in Texas. To Texans who say, hey, it’s not me - it’s the Governor! Well, then, impeach and remove him. We’re tired of this. Don’t mess with Texas? Happy to oblige. — Michael Moore (@MMFlint) March 3, 2021

​Teksas'ın en büyük şehri Houston'da Kovid-19'un her yeni varyantının görülen ilk kent olduğunun da altını çizen Moore, "Kendimizi Teksas'ın politika ve politikacılarından korumanın bir yolunu bulmak zorundayız" dedi.

3. Btw - Houston is the first city in the country to record the presence of ALL the new variants of the coronavirus. The rest of us must find a way to protect ourselves from the policies and politicians of Texas. — Michael Moore (@MMFlint) March 3, 2021

​Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 500 bini aştığı ABD'de Kuzey Dakota, Montana ve Iowa eyaletlerinde de maske zorunluluğu kaldırılmıştı ama Teksas bunu yapan en büyük ve kalabalık nüfuslu eyalet olduğu için diğerlerinin önüne geçti.