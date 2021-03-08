ABD Başkanı Biden, 1965'teki 'Kanlı Pazar'ı andı

ABD Başkanı Joe Biden, siyahların oy kullanma hakkı için düzenledikleri protesto yürüyüşünde gerçekleşen ve tarihe 'Kanlı Pazar' olarak geçen olayın 56. yıl dönümünde, ülkede oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir programda, 1965 yılında, Alabama eyaletinin Salma kentinde yaklaşık 600 aktivistin askerler tarafından sert bir şekilde dövüldüğü 'Kanlı Pazar' olayını andı.

“Let’s remember those who came before us as a bridge to our history so we don’t forget its pain, and as a bridge to our future so we never lose hope.” — President Biden marking the 56th anniversary of Bloody Sunday pic.twitter.com/oVDXFb2jlD — The White House (@WhiteHouse) March 7, 2021

​Oy kullanma haklarının genişletildiği kararnameyi imzalayacağını açıklayan Biden, "Her uygun seçmen oy verebilmeli ve temsil edilmelidir. İyi fikirleriniz varsa, saklamak zorunda değilsiniz. Bırakın insanlar oy kullansın" dedi.

ABD'de Seçmen Hakları Yasası, güney eyaletlerindeki yerel sandıklarda siyah Amerikalılar’a ayrımcılık yapan uygulamaların kaldırılıp daha eşitlikçi bir sistemi yürürlüğe sokmasını esas alıyordu. Yasa, aynı zamanda siyah Amerikalılar’a oy verme hakkı tanıyan anayasanın 15. maddesinin uygulanmasını federal hükümetin sorumlulukları arasına almasını da kapsıyordu.

© REUTERS NYT: Biden, Rusya'ya karşı bir dizi 'gizli' siber saldırı hazırlığında , “Her ırk, renk ve geçmişten gelen Amerikalı, demokrasi sürecinde diğer Amerikalılar’la aynı haklara sahip oluncaya kadar yolumuzdan sapmayacağız” diyerek eşitlik vurgusu yapmıştı.

600’den fazla insan ABD askerleri tarafından dövülmüştü

Salma kentinde 1965 yılında siyahilerin oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce siyahi Amerikalı katılmıştı. Protestocular, Edmund Pettus köprüsünü geçerken askerlerin saldırısıyla karşılaşmış ve 600’den fazla insan ABD askerleri tarafından feci şekilde dövülmüştü.

Tarihe 'Kanlı Pazar' olarak geçen olaydan iki hafta sonra Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King’in önderliğinde aynı yürüyüş bir müdahale olmadan tamamlanmıştı. Yürüyüşe katılanlar aynı yıl siyahların oy hakkını güvence altına alan yasanın çıkmasına sebep olmuş, ABD tarihinde siyahların da eşit biçimde oy kullanmasını sağlamışlardı.