Pentagon'dan Bitlis'teki helikopter kazası için Türkiye'ye taziye mesajı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

John Kirby, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

The @DeptofDefense is saddened by last week’s tragic helicopter crash that resulted in the loss of Turkish soldiers in southeast Turkey. We offer deepest condolences to our NATO Ally Turkey on the lives lost and heartfelt wishes for a speedy recovery for those injured. @tcsavunma — John Kirby (@PentagonPresSec) March 8, 2021

Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i hayatını kaybetmiş, 2'si yaralanmıştı.