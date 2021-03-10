ABD Kongresi üyelerinden Blinken’e Kuzey Akım-2 tepkisi: Tamamlanmasına izin verirsek Putin’in büyük zaferi olacak

ABD Temsilciler Meclisi’nde, Dışişleri Komitesi’nin Cumhuriyetçi üyelerinin lideri Michael McCaul, Blinken’in de katıldığı oturumda, “Boru hattı yapımının tamamlanmasına izin verirsek bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için çok büyük zafer olacak” ifadesini kullandı.

McCaul, “İdarenin boru hattına karşı oldukları yönündeki güçlü açıklamalarının benzer şekilde güçlü eylemlerle desteklenmediğinden derin endişe duyuyoruz” diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen şubat ayında, KuzeyAkım-2 boru hattına karşı mücadele tedbirlerine ilişkin raporunu Kongre’ye sunmuştu.

Blinken’den KuzeyAkım-2 'neredeyse tamamlandı' itirafı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, KuzeyAkım-2’ye karşı çıkmaya devam edeceklerini ama projenin neredeyse tamamlandığını söyledi.

Blinken, “Görevimde beş haftadır çalışıyorum, boru hattı yüzde 95 oranında bitti. Boru hattı yapımının nerdeyse bittiği bir duruma düşmek istemezdim” diye konuştu.

Bakan, kongre üyelerinin, KuzeyAkım-2 yapımında yer aldığı iddia edilen 15 gemiye karşı yaptırım uygulama çağrılarına doğrudan yanıt vermeyerek, “Geleceğe yönelik yaptırım olasılıklarını değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.