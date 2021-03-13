Biden: 1.9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1.9 trilyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik yardım paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen ve dün imzaladığı 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketi ile ilgili Beyaz Saray'da bir tören düzenledi.

Söz konusu yardım paketinin ülke için önemli olduğunun altını çizen Biden, Kongre kariyerini anımsatarak bu tarz yasaları geçirmenin zor olduğunu kaydetti.

Biden, "Bu ekonomik destek paketi bu ülkedeki acil duruma doğrudan temas edecek. Milyonlarca insanın hayatını değiştirecek" ifadelerini kullandı.

Ekonomik destek paketi kapsamında kişilere verilecek 1400 dolarlık çeklerin de bu hafta sonundan itibaren halka ulaşmaya başlayacağını aktaran Biden, "Bu ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak" diye konuştu.

Senato'da hafta sonu onaylanmıştı

ABD'de uzun süredir en önemli gündem maddelerinden biri olan 1.9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, 27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından 6 Mart'ta ise Senato tarafından onaylanan tasarı, daha önce devreye sokulan ve 'uzlaşma' olarak adlandırılan yasal bir düzenlemeyle Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmişti.

1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanacak

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle nihai oylama için yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Temsilciler Meclisi, 10 Mart'ta paketi onaylayarak Biden'ın imzasına göndermişti.

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, doğrudan nakit yardımının yanı sıra işsizlik yardımları, eyalet ve yerel yönetimlerin desteklenmesi ve aşı dağıtımına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ekonomik destek paketi kapsamında, yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı sağlanması öngörülüyor.

Paketle 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlanıyor.

Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette aşı dağıtımı, Kovid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor.