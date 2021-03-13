WP: Pentagon, ABD askerlerinin 1 Mayıs'ta Afganistan'dan tümüyle çekilmesini son derece tehlikeli buluyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) bazı üst düzey yetkililerin Washington yönetiminin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilme planını son derece tehlikeli ve sorunlu bulduğu belirtildi.

Washington Post (WP), ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak verdiği haberde Pentagon'un ABD askerlerinin Afganistan'dan vaktinden önce çekilmesinin riskli olduğunu düşündüğünü yazdı.

WP'nin aktardığına göre Pentagon yönetimi, askerlerin çekilmesinin Afganistan'da iç savaşa yol açabileceği, ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılar düzenlenebileceği, insan hakları alanındaki durumun kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Pentagon yetkilileri, 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan güvenlik konularında ciddi sorunlar yaşamadan çıkmak için yeterli zaman bulunmadığını vurgulayarak çekilmenin milyonlarca dolarlık gizli ekipmanın imhasını gerektireceğini ifade etti.

Bununla birlikte WP, Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına yer verdi. Yetkili, Taliban'ın henüz bazı mutabakatları yerine getirmediğinin ve El Kaide'yle temaslarını hala daha sürdürdüğünün altını çizdi.

ABD'nin 29 Şubat 2020'de Doha'da Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre, ABD Afganistan'daki askerlerinin sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e indirecekti, Mayıs 2021 itibarıyla da Afganistan'dan tamamen çekilecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmeden önce Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirme talimatı vermişti.

Ocak ayı sonunda Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban’ın ABD ile anlaşması kapsamında terörle bağını kesme ve Afgan halkına karşı saldırılarını durdurma konusundaki vaatlerini yerine getirmediğini belirterek bu durumda mayıs ayında ABD askerlerinin tamamen Afganistan’dan çekilmeyebileceğini söylemişti.