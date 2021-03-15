ABD'de Chicago Nehri'nin rengi yonca yeşiline çevrildi

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bulunan Chicago Nehri, Aziz Patrick Günü (St. Patrick's Day) sebebiyle, bu günün simgesi olan yonca yeşiline döndürüldü. Kentteki sağlık yetkilileri, özel günün güvenli bir şekilde kutlanmasını istedi.

ABD'de, 17 Mart'ta kutlanan Aziz Patrick Günü için Chicago Nehri, yonca yeşili rengi aldı.

Happy St. Patrick's Day Weekend, Chicago! ☘️



Although we didn’t gather, we were able to honor long-standing tradition by dyeing the Chicago River green, thanks to the Chicago Journeymen Plumbers. If you're heading out today, make sure to mask up and watch your distance. pic.twitter.com/UfU2GI74nC — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) March 13, 2021

'Maske taktığınızdan emin olun'​

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir araya gelmesek de Chicago Nehri'ni yeşile döndürerek uzun süredir devam eden geleneği sürdürebildik. Bugün dışarı çıkıyorsanız, maske taktığınızdan ve mesafeye dikkat ettiğinizden emin olun" ifadelerini kullandı.

IT’S GREEN!!!! Thank you to @ABC7Chicago Photographer Brian McMurray for sharing HIS VIEW of the dyeing of the Chicago River today! The TRADITION is back!!!! So exciting! I wanted to share these with you because I know many of you won’t be able to see it in person! pic.twitter.com/GyDvX53uRP — Tracy Butler (@TracyButlerABC7) March 13, 2021

​Yerel medya, geleneksel etkinliklerin iptal edildiği şehirde yetkililerin duyuru yapmadan nehrin rengini yonca yeşiline çevirdiğini belirterek, halkın şaşırdığını yazdı.

Öte yandan, şehir sağlık yetkilileri, halkın güvenli bir şekilde günü kutlamalarını istedi.