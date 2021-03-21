ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, derin hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak nitelemesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Blinken de sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Blinken, paylaşımında "İstanbul Sözleşmesi derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Küresel olarak, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi gibi araçlar da dahil olmak üzere kadınlar için koruma sağlamalıyız" diye yazdı.

As @POTUS said, Turkey’s decision to withdraw from the @coe Istanbul Convention is deeply disappointing. Globally, we must combat gender-based violence and affirm protections for women, including through tools like the Istanbul Convention. https://t.co/FkfGkLPlV0 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2021

​ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini 'cesaret kırıcı bir geri adım' olarak nitelemişti. Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır" ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı. Biden, "Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına yönelik uluslararası hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu" yorumunu yapmıştı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin karşı olması gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın cinayetlerini hatırlatan Biden, "Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete uğramadıkları toplumlar yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerine yer vermişti.