ABD'nin Colorado eyaletinde bir süpermakette silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırının meydana geldiği, biri polis olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentindeki Table Mesa Drive bölgesinde yer alan bir süpermarkette pazartesi öğleden sonra silahlı saldırı meydana geldi.

Boulder Polis Departmanı Müdürü Maris Herold ise, yaptığı açıklamada saldırı neticesinde biri polis memuru olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Herold, hayatını kaybeden polisin isminin Eric Talley olduğunu ifade etti.

Active shooter in table Mesa multiple done men steer clear of the area. All police in boulder county on site. #bouldershooting pic.twitter.com/lGGusnGXdk — Brook Aitken Cinematographer (@Brookaitken) March 22, 2021

CBS Denver'in yayınladığı görüntülerde, bir kişinin polis tarafından süpermarketten kelepçeli olarak çıkarıldığı görüldü.

#BREAKING: Shirtless man taken out of Boulder King Soopers in handcuffs and loaded into ambulance -- his involvement in the reported shooting is not clear.



WATCH LIVE COVERAGE on #CBSNDenver: https://t.co/PlRXKKVXcw pic.twitter.com/axF0U7LxYi — CBSDenver (@CBSDenver) March 22, 2021

Boulder Police Departmanı amiri Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı. Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.

Colorado Valisi: Olayı yakından izliyoruz

Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak tepkisini dile getiren Colorado Valisi Jared Polis, olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Vali, Boulder'daki polis birimlerine destek için her türlü kamu güvenliği kaynağını devreye soktuklarını belirtti.

My heart is breaking as we watch this unspeakable event unfold in our Boulder community. We are making every public safety resource available to assist the Boulder County Sheriff's Department as they work to secure the store.



Full statement: pic.twitter.com/m8nI24pahU — Governor Jared Polis (@GovofCO) March 22, 2021

​Beyaz Saray: Başkan saldırı hakkında bilgilendirildi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan (Joe Biden), silahlı saldırı hakkında bilgilendirildi ve ilave gelişmeler ekibi tarafından aktarılacak" ifadelerine yer verdi.

The President has been briefed on the shooting in Colorado and he will be kept up to date by his team as there are additional developments. — Jen Psaki (@PressSec) March 23, 2021

​Öte yandan Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplamaya devam ettiğini kaydetti.

Dougherty, hayatını kaybedenlerin aileleri haberdar edilinceye kadar meydana gelen can kayıplarıyla ilgili bilgi paylaşılmayacağını ifade etti. Savcı, hayatnı kaybeden polis memuru hakkında da yorumda bulunarak, titiz bir soruşturma yürütecekleri taahhüdünü verdi.