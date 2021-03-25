Arizona Valisi Ducey'den, Harris'in göçmen krizine görevlendirilmesine ilişkin yorum: Biden'ın muhtemel en kötü tercihi

Arizona Valisi Doug Ducey, ABD Başkanı Joe Biden'ın Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenmesi için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i görevlendirmesini, 'Biden'ın muhtemel en kötü tercihi' olarak tanımladı.

Cumhuriyetçi Vali Ducey, "(Harris'in) kariyerinde sınırı bir problem ya da bir tehdit olarak gördüğüne dair verdiği tek bir işaret bile yok. Eğer Başkan Biden'ın, bu konuyu ciddi bir şekilde ele aldığını gösterme gibi bir niyeti varsa, bunun gerçekten tam aksini yapmış durumda" dedi.

Ducey'in söz konusu açıklamaları, Biden'ın Harris'i, ABD'nin güney sınırında yaşanan göçmen krizi çözmek için Beyaz Saray yönetimindeki 'en yetkin kişi' olarak tanımlamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Biden, "Harris'ten, güney sınırımızdaki göçmen sayılarının artmasından dolayı çıkan durumları ve bu konuda Meksika ile diğer bölgeler ile olan çabamızı yönetmesini istedim. Şu an uğraştığımız yeni göçmen artışı sorunu, önceki yönetim ile başladı. Ancak bununla insancıl bir şekilde ilgilenmek ve meydana gelenleri durdurmak bizim sorumluluğumuz" demişti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, bir süre önce, bir gazetecinin, göçmen krizinin yaşandığı ABD-Meksika sınırını ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna gülerek yanıt verdiği için eleştirilmişti.

Söz konusu göçmen krizinin yeniden tırmanışa geçmesinden bu yana ne Biden ne de Harris, ABD'nin güney sınırını ziyaret etti. Ancak ikili, yaptıkları açıklamalarda sınırı 'bir noktada' ziyaret etmeyi planladıklarını kaydettiler.