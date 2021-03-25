Biden, kendisini Roosevelt'e benzetti

Daha önce eski ABD Başkanı Trump, kendisini sık sık Ronald Reagan ile kıyaslanırken, yeni Başkan Biden da kendisini dört dönem boyunca art arda seçilen tek başkan olan Franklin D. Roosevelt'e benzetti.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'daki ilk basın toplantısını düzenleyerek ekonomi, Kovid-19 salgını, göç sorunu ve Çin ile yaşanan gerilim de dahil olmak üzere çok sayıda meseleye değindi.

Bununla birlikte Biden'ın, bu ayın başlarında Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda kendisini ülkeyi Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkaran ve dört dönem üst üste seçilen tek ABD Başkanı olan Franklin D. Roosevelt'e benzettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde Biden'ın, toplantıda yazar Kearns Goodwin'e yönelerek, "Bir Roosevelt değilim ama..." dediği kaydedildi.

Biden'ın öncülü Trump, daha önce birçok kez kendisini, İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD'sinin en popüler başkanlarından biri olan Ronald Reagan'a benzetmişti.

Demokrat Roosevelt, 1933 yılında Büyük Buhran'ın tam ortasında Cumhuriyetçi Herbert Hoover'ı mağlup ettikten sonra göreve gelmişti.