Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde ölü sayısı 111'e çıktı

Şiddetli kutup soğuklarının vurduğu ABD'nin Teksas eyaletinde, olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir ay içerisinde 111'e yükseldi.

Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

NEW: At least 111 Texans died as a result of last month’s winter storm, according to new numbers released by the state on Thursday.



The newly revised number is nearly twice what the state estimated last week, and will likely continue to grow. https://t.co/S2HGbhsDei — Texas Tribune (@TexasTribune) March 25, 2021

​Aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle Şubat ayından bu yana 111 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

4 milyon hanede elektrik ve su yok

Teksas'taki can kayıplarının önemli bir kısmınınkaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şiddetli fırtınalar nedeniyle eyalette bir süre yaklaşık 4 milyon haneye elektrik ve içme suyu hizmeti verilmediğine dikkat çekilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.