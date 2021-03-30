Trump kendi internet sitesini açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, destekçileriyle iletişim kurabilmek için kendisine ait bir internet sitesi açtı. Sitede ayrıca eski başkana ve eşi Melania Trump'a mesaj gönderilebiliyor.

​İsmini Trump’ın ABD’nin 45. başkanı olmasından alan 'www.45office.com' kişisel internet sitesi 30 Mart Salı gününden itibaren yayına başladı.

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Trump’s Official Page

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The Office of Donald J. Trump https://t.co/2CCy7zEXgC — The Real Kim Shady™️ (@kshadyacct4) March 30, 2021

Eski ABD liderinin ofisi, 'Trump idaresinin mükemmel mirasını koruma, aynı zamanda ‘her şeyden önce Amerika’ programını ilerletme, Amerika’nın gerçek harika geleceğini inşa etmek için toplumun her kesiminden Amerikalıları bilgilendirme, eğitme ve ilham verme' sözünü verdi.

Etkinliklere katılmak için randevu alınabiliyor

Sitede, Trump’ın Beyaz Saray’daki çalışmalarını özetleyen bilgiler yer alırken kullanıcılar, eski başkana ve eşi Melania Trump’a mesaj gönderebiliyor, onlardan selamlama talep edebiliyor ve etkinliklerine katılmak için randevu alabiliyor.

Daha önce Trump’ın başdanışmanı Jason Miller, eski Başkan’ın önümüzdeki 2-3 ayda kendi sosyal paylaşım sitesini açacağını duyurmuştu. Trump’ın planlarında, platformuna onlarca milyon kullanıcı çekmek olduğunu belirten Miller, “Bu sosyal medyanın en popüler site haline geleceğini ve tamamen oyun kurallarını değiştireceğini düşünüyorum. Herkes bekleyip Trump’ın tam olarak ne yaptığını izleyecek” demişti. Başka ayrıntı veremeyeceğini dile getiren Miller, Trump’ın birkaç tasarımcı ekibiyle görüştüğünü belirtmişti.

Sosyal medya hesapları askıya alınmıştı

Sosyal medya platformu Twitter, Trump’ın hesabını 'daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle' kalıcı olarak askıya almıştı. YouTube da eski ABD liderine video paylaşma yasağını getirmişti. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Trump’ın, başkanlığının son gününe kadar sosyal medyasız kalacağını duyurmuştu. Fakat Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına uygulanan engelleme 16 Ocak’ta kalkmıştı. Buna rağmen Trump, 6 Ocak’tan sonra bu sosyal paylaşım platformlarında hiçbir paylaşımda bulunmadı.