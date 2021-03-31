George Floyd davasında videoyu çeken genç ifade verdi: Daha fazlasını yapmadığım için ondan özür dilemekten uyuyamıyorum

ABD'de beyaz polis vahşetinin simgesi haline gelen George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada, polisin 9 dakikadan uzun süre diziyle ensesine basarak Floyd'u boğduğunu gösteren videoyu çeken genç kız ifade verdi: Floyd'dan daha fazlasını yapmadığım için özür dilemekten gece gözüme uyku girmiyor. Ama asıl mesele, polisin ne yapması gerektiğiydi.

ABD'deki silahsız siyah yurttaşların beyaz polisler tarafından öldürülmesi zincirine yeni bir halka eklerken ülke çapında ırkçılık karşıtı isyanlar çıkmasına yol açan George Floyd cinayeti davasının ilk gününe, dünyayı haberdar eden videoyu çeken genç damga vurdu.

George Floyd'u "Nefes alamıyorum" diye yalvarmasına rağmen 9 küsur dakika boyunca ensesine diziyle basarak boğup öldüren eski polis memuru Derek Chauvin'in sanık sandalyesinde oturduğu davada, anahtar önem taşıyan video gösterildi. 25 Mayıs 2020'de sokaktan geçerken videoyu çektiğinde 17 yaşında olan Darnella Frazier de tanık olarak ifade verdi.

Ağlayarak konuşan genç kız, 46 yaşındaki siyah erkeğin nasıl öldürüldüğünün gözlerinin önünden gitmediğini, bu yüzden geceleri uyuyamadığını anlatarak "Her seferinde daha fazlasını yapmadığım için George Floyd'dan özür dileyerek ve özür dileyerek kalkıyorum" dedi.

Ancak kendisinin değil, beyaz polis memuru Chauvin'in ne yapması gerektiğinin asıl meseleyi oluşturduğunu vurgulayan Darnella Frazier, 9 yaşındaki kuzeniyle alışverişe giderken korku ve acılar içinde canı için yalvaran bir adam gördüğü için cep telefonuyla kayıt yaptığını söyledi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum", "Anneciğim" diyerek yalvardığını aktararak "Yanlış bir durumdu, acı çekiyordu" diyen genç kız, öldürülmesine tanık olmanın tüm yaşamını değiştirdiğini belirterek ağlaya ağlaya şöyle devam etti:

"George Floyd'a baktığımda, babama, erkek kardeşime, kuzenlerime, amcalarıma bakıyor oluyorum, çünkü hepsi siyah. Ve George Floyd'un yerinde onlardan birinin olabileceğini görüyorum. George Floyd'dan daha fazlasını yapmadığım için özür dilemekten gözüme uyku girmiyor."

Frazier'in kuzeni ve iki yaşıtı arkadaşı da ifade verirken, Floyd'un polise direnmediğinin, polisin ayakları altında hareketsiz yattığının altını çizdi.

İtfaiyeci Genevieve Hansen, George Floyd'a hayatını kurtarabilecek acil tıbbi müdahalede bulunmasının polis memurları tarafından engellendiği yönünde ifade verdi.

Tanık olarak ifade veren karışık dövüş sanatları uzmanı Donald Williams II, Chauvin'in 'kan tıkanması' adı verilen tehlikeli bir teknik kullandığını ve Floyd'un sırtıyla boynu üzerindeki baskıyı artırmak için dizini ileri geri hareket ettirdiğini söyledi.

Ancak tepkiler nedeniyle olaydan 4 gün sonra gözaltına alınan Chauvin, hakkındaki 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarını reddetti. Avukatları, Floyd'un aşırı dozda uyuşturucu aldığı için öldüğü savunmasını yapacaklarının işaretini verdi.