ABD’li doktora göre, aşı yaptırdıktan sonra oluşabilecek yan etkilerden biri uzay rüyaları görmek

ABD’de yayın yapan CBSN Denver televizyonunda konuşan CBS4 Sağlık Editörü Dr. Dave Hnida, koronavirüse karşı aşılama sonrasında tuhaf yan etkilerin meydana gelebileceğini, çok gerçekçi uzay temalı rüyalar görmenin de bunlar arasında olduğunu kaydetti.

CBSN Denver’e konuşan Hnida, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra görülebilecek yan etkiler hakkında konuştu.

Hnida, “Kol ağrısı, bazı başka ağrı ve acılar, yorgunluk gibi sıradan yan etkileri hepimiz biliyoruz. Neyse ki ciddi yan etkiler çok az görülüyor” dedi.

Bazı öngörülemeyen tuhaf yan etkilere de rastlandığını belirten Hnida, “Bunlar arasında ‘Kovid kolu’ olarak adlandırılması gereken, ilk önce Moderna aşısının yapıldığı kişilerde görülen ancak şimdi tüm aşılarda olabilen ‘Moderna kolu’ da var. Bu, aşılamadan beş ilâ yedi gün sonra aşı olduğunuz kolunuzda döküntülerin görülmesi durumu. Çok kaşıntılı bir durum ve ‘Aman tanrım neler oluyor?’ diye düşünüyorsunuz. Bu sadece bağışıklık sisteminizin gecikmiş reaksiyonu” ifadelerini kullandı.

Hnida, bu döküntülerin beş ilâ yedi günde ortadan kaybolduğunu belirtti.

'Ağızda metal tadı olabilir'

Aşılama sonrası ağızda metal benzeri bir tat olması gibi bir etkinin de görülebildiğini kaydeden Hnida, çok gerçekçi rüyalar, özellikle de uzayla ilgili gerçekçi rüyalar görmenin de tuhaf belirtiler arasında sayıldığını vurguladı.

Uzay temalı film serisi olan ‘Geleceğe Dönüş’ rüyalarının görülebilineceğini belirten Hnida, “Ay’a yolculuk yapıldığı, Ay’a bayrak dikildiği rüyalar. Hatta Abraham Lincoln’ün Big Mac yemeye götürüldüğü, çalışanların da fişi imzalattığı rüyalar bile. Bunun bağışıklık tepkisiyle bir ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Bunlar geçici” dedi.

Hnida’ya göre, bağışıklığın aşıya gösterdiği tepki, uyku döngülerinin, özellikle de REM döngüsünün kesilmesine neden olabilir.

‘ABD aşılarını yaptıranlar uzay ve Sputnik rüyaları mı görüyor?’

Sputnik V aşısının kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise duruma kayıtsız kalınmadı ve esprili bir dille “ABD aşılarının vurulduğu kişiler uzay ve Sputnik (uydu) rüyaları mı görüyor?” diye soruldu.

Are recipients of US vaccines dream of space and Sputnik? 😉🚀👇https://t.co/xKskE9hqRH — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 30, 2021

​