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    Mahkeme çizimiyle George Floyd davasında kız arkadaşı Courteney Ross ağlayarak soruları yanıtlarken

    George Floyd davasında kız arkadaşı ilk öpüşmelerini ve bağımlılıkla mücadelelerini anlattı

    © REUTERS / JANE ROSENBERG
    ABD
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    ABD'de beyaz polisin 9 dakikadan uzun süre diziyle ensesine basarak silahsız siyah yurttaş George Floyd'un ölümüne neden olmasıyla ilgili davada kurbanın kız arkadaşı tanık kürsüsüne çıktı. Polis Floyd'un aşırı dozda uyuşturucu kullandığı için öldüğünü savunurken, kız arkadaşı Floyd'la birlikte ağrı kesici bağımlısı olduklarına dair ifade verdi.

    ABD'de siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldüren beyaz polis memuru Derek Chauvin hakkındaki cinayet davasında Floyd'un sevgilisi Courteney Ross (45), tanık sandalyesinde ağlayarak ifade verdi.

    Bir kahve dükkanı yöneticisi olan Ross, Floyd'la ağrı kesici bağımlılığıyla birlikte mücadele eden ve birbirlerini seven bir çift olduklarını anlattı. 

    Chauvin'in avukatlarının Floyd'un 9 dakikadan uzun süre diziyle ensesine basılması nedeniyle değil, aşırı dozda uyuşturucu aldığı için öldüğünü savunmasından ötürü, bu ifade, davanın gidişatı açısından önem taşıyor.

    2017 yılında Floyd'un güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Protestan yardım örgütü Selamet Ordusu'nun (The Salvation Army) evsizler barınağında tanıştıklarını, orada oğlunun babasının gelmesini beklerken Floyd'un kendisine birlikte dua etmeyi teklif ettiğini, tanrıya inancını büyük oranda kaybettiği o dönemde bu teklifi çok hoş bulduğunu ve daha sonra o gece ilk kez öpüştüklerini aktaran Ross, "İlk tanışmamız benim anlatmayı en sevdiğim hikayelerden biri" dedi. 

    Floyd'un da kendisinin de kronik ağrı çektiğini ve morfinvari ilaçlara bağımlı hale geldiğini söyleyen Ross, "Benim görüşüm, bağımlılığın ömür boyu süren bir mücadele olduğudur. Öyle gelip giden bir şey değildir, benim ebediyen uğraşmam gereken bir meseledir" diye konuştu.

    Ross, öldürüldüğü gün Floyd'un ağrı kesici kullanıp kullanmadığı konusuna girmedi.

    Adli tıp aylar önceki otopside Floyd'un kanında fentanil bulunmasına rağmen, ölüm nedeninin polisin elinden cinayet olduğuna karar vermişti.

    Sevgilisinin ifadesini Chauvin'in avukatlarının kendi lehlerine çevirme çabası karşısında Floyd ailesinin avukatları "On binlerce Amerikalı kendi kendilerine kullandıkları ilaçlara bağımlılık ve ağrı kesici istismarıyla mücadele ederken onurlu, saygılı muamele ve destek görüyor, vahşet değil" açıklamasını yaptı.

    'Savunma makamının Floyd'un ölüm nedeninin vücudundaki fentanil olduğu anlatısını inşa etme girişimlerini' kınayan açıklamada, şu vurgu yapıldı:

    "Videoda Floyd'un ölümüne tanık olan dünyaya, Chauvin'in dizini boynuna bastırarak nefes alma kabiliyetini engelleyip canını almasının öncesinde George'un gayet iyi yürüdüğünü, konuştuğunu, güldüğünü ve nefes aldığını hatırlatmak istiyoruz."

    Dün tanık sandalyesine en son olarak Chauvin’in amiri Çavuş David Pleoger geldi.

    Polisin eğitim protokollerine göre belli şartlarda güç kullanabileceğini, ancak kontrol sağlandıktan sonra bunun durması gerektiğini anlatan Çavuş Pleoger, polisin üzerindeki kamera görüntülerini inceledikten sonra Chauvin'in güç kullanımını sona erdirmesi gerektiğinin görüldüğünü belirtti.

    Sanık polislerin amiri, "Floyd artık polislere herhangi bir direniş göstermediğinde, kısıtlama sona erdirebilirlerdi" dedi.

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