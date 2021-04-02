ABD Kongre Binası, 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle kapatıldı: 2'si polis en az 3 kişi vuruldu

ABD Kongresi yerleşkesinin 'dış tehdit' nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Looks like someone tried to breach the US Capitol campus on the Senate side and a vehicle is crashed against a popup barrier with some stretchers brought in. At least one person shot. https://t.co/hMdvkkS6UZ pic.twitter.com/rkGRhJLN0M — Allasan Sheòras Buc (@Airisaiia) April 2, 2021

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

#BREAKING

A gunman attacked the US Capitol, and has shot down two policemen before being shot himself. 🇺🇸pic.twitter.com/TanRORnIco https://t.co/Dg6NwPDdWR — DG AO Directorate PSF (@AODirectorate) April 2, 2021

​Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.