‘ABD, Rusya yüzünden Avrupa’daki birliklerini maksimum teyakkuza geçirdi’

Politico dergisi, bu hafta meydana gelen birkaç olay yüzünden EUCOM’un ordu birliklerini maksimum savaşa hazır duruma getirdiğini yazdı. Bu olayların, Ukrayna’nın doğusundaki gerilimin tırmanması, Rusya’nın sınıra askeri takviye yapması ve Arktik’te 3 Rus nükleer denizaltının yüzeye çıkması olduğu ifade edildi.

Yazıda, “Bu, Arktik bölgesinde yeni bir güç gösterisi. ABD ordusu henüz bu seviyeye ulaşmadı” dendi.

EUCOM Sözcüsü Wendy Snyder, haberle ilgili detaylar vermeyi reddederek sadece “durumu çok yakından takip ettiklerini” söyledi.