New York polisi artık marihuana kokusu nedeniyle araçlarda arama yapamayacak

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) yayımladığı yeni prosedüre göre, polis memurları artık marihuana kokusu nedeniyle vatandaşların araçlarında arama yapamayacak.

Bu kapsamda, polisler sadece sürücüler aracın içerisinde marihuana içiyorsa, sarıyorsa ya da uyuşturucu madde etkisi altında olduğuna dair davranışlar sergiliyorsa arama yapma yetkisine sahip olacak. Ancak yine de araç bagajlarının aranabilmesi için polisin somut bir kanıt görmesi gerekecek.

Polisler, 21 yaşından büyük kişilere, 85 gram veya daha az marihuana alışverişlerinde, para alınıp verildiği görmedikçe de işlem yapamayacak.

Ayrıca polis, şartlı tahliye edilmiş ve 85 gramdan az marihuana bulunduran kişilere de cezai işlem uygulayamayacak.

New York'ta marihuananın keyfi kullanımı 1 Nisan'da yasallaşmıştı. New York, ülke genelinde marihuananın keyfi kullanımını yasallaştıran 15. eyalet oldu.

Yasaya göre, bireyler keyfi amaçlı kullanım için üzerinde 85 gram marihuana bulundurabilecek. Marihuanadan elde edilen vergi gelirinin yüzde 40'ı, esrar yüzünden tutuklamaların orantısız şekilde gerçekleştiği azınlık topluluklara ayrılacak ve esrardan hüküm giymiş kişilerin suç kayıtları silinecek.