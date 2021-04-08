ABD'de 'mobil aşı klinikleri' faaliyete başladı: Restoran çalışanları ve kuryeler öncelikli

ABD'de aşı dağıtımı için kurulan koronavirüs mobil aşı klinikleri, ilk olarak New York'ta hizmete açıldı.

Brooklyn'deki Sunset Park semtine gelen otobüsler, aşı başvurularını almaya başladı.

New York Belediye Başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, şimdiye kadar hizmet alamayan birçok insana ulaşmamıza gerçekten yardımcı olacak bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.

Kurulan mobil kliniklerde, vatandaşlara birer doz Johnson & Johnson aşısı yapılacak. Araçlar, aynı anda 6 kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesine sahip. Programla birlikte ayrıca, günde yaklaşık 200 kişinin aşılanması hedefleniyor.

Öte yandan, 12 ayrı dilde bilgilendirme formu sunulan programda, restoran çalışanları ve kuryelere öncelik verilecek.

Otobüsler Sunset Park'ta cuma gününe kadar kalacak ve ardından diğer mahalleleri de dolaşacak.