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    Tennessee Valisi, yetişkinlerin izinsiz tabanca taşımasına izin veren tasarıyı imzaladı

    © AFP 2021 / MARIO TAMA
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202104091044232030-tennessee-valisi-yetiskinlerin-izinsiz-tabanca-tasimasina-izin-veren-tasariyi-imzaladi/

    ABD Başkanı Biden'ın yeni silah düzenlemelerini duyurmasından saatler sonra, ülkenin Tennessee eyaletinde yetişkinlerin izinsiz silah taşıyabilmelerini sağlayan yasa imzalandı.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın "Ülkemizdeki silahlı şiddet bir salgın, uluslararası bir utanç" ifadeleriyle duyurduğu yeni silah düzenlemelerinin ardından, Tennessee'nin Cumhuriyetçi hükümeti, yetişkinlerin çoğunun 'izin göstermeden' ateşli silah taşıyabilmelerini sağlayan yasayı imzaladı

    ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris
    © İHA / Yuri Gripas / POOL
    ABD Başkanı Biden: Ülkemizdeki silahlı şiddet bir salgın, uluslararası bir utanç
    Ulusal Tüfek Derneği (NRA) tarafından desteklenen ve uzun namlulu silahlar için geçerli olmayan yeni yasaya göre, 21 yaş ve üstü bireylerin gizli veya başka bir şekilde tabanca taşımalarına izin verecek. Bununla birlikte, ABD ordusunun üyeleri için de izinsiz silah taşıma yaş aralığı 18 ile 20 arasına düşüyor.

    Söz konusu yasa, izinsiz tabanca taşımakla suçlanan kişilere ilişkin yaptırımları etkin bir şekilde ortadan kaldırırken, diğer silah suçlarına yönelik cezaları da artırıyor. Böylelikle, bir ateşli silahın çalınması, 'kabahatten' daha ağır bir suç kapsamına alındı ve 6 ay hapis cezası verilmesi şeklinde düzenlendi. 

    Tennessee Valisi Bill Lee, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yasayı imzaladım çünkü kanunlara uyan Tennesselilerin haklarını kullanması zor olmamalı" ifadelerini kullandı. 

    Şu anda, Tennessee Soruşturma Bürosu (TBI), Tennessee Şerifler Derneği ve Tennessee Polis Şefleri Derneği gibi kanun uygulayıcı kuruluşların tümü, yasa dışı silahlanmanın önüne geçeceği düşüncesiyle yasayı desteklediklerini açıkladı. 

    TBI Kıdemli Politika Danışmanı Jimmy Musice"Herhangi bir sorunumuz yok ve yasal olarak taşıma izni olanların ateşli silaha sahip olmalarına ve kendilerini savunmalarına ilişkin temel politikayı destekliyoruz. İzin süreci, o kişinin gerçekten yasal hakkı olup olmadığını bilerek bunu gerçekten yapmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı. 

    Yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve böylelikle Tennessee, izinsiz silah taşımaya izin veren 19. ABD eyaleti olacak. Benzer mevzuatlar sahip diğer eyaletler arasında Güney Dakota, Kentucky, Oklahoma, Vermont ve Wyoming bulunuyor. 

    Etiketler:
    Açıklama, Yasa tasarısı, Silahlanma, Tennessee
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