ABD Ulusal İstihbarat raporu açıklandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi 'Küresel Eğilimler 2040 Raporu' açıklandı. Raporda, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada yer aldı. Ankara ise beşinci sırada.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 4 yılda bir yayımladığı ve bu yıl 7'incisi hazırlanan 'Küresel Eğilimler 2040 Raporu' açıklandı.

Raporda Türkiye ile ilgili tahminler de yer aldı. Buna göre, Avrupa'da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035'te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada bulunurken, Paris 12 milyon ile ikinci, Londra 10.6 ile üçüncü olarak öngörülüyor.

7 milyon ile dördüncü sırada olan Madrid'i ise 6.2 milyon nüfus ile başken Ankara takip ediyor.

Ayrıca, raporda 2040 yılında 1.4 milyar insanın dünya nüfusuna ekleneceği ve küresel nüfusun 9.2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.